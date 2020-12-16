В Воронежской области за сутки обнаружили 12 поддельных пятитысячных купюр

Поддельные крупные купюры часто имеют одни и те же серии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 15 декабря, в Воронежской области полицейские изъяли 12 поддельных купюр в 5 тысяч рублей и одну сторублевку. Фальшивые деньги поступили в банки из сетевых магазинов, автозаправочных станций и аптек. Оперативники выясняют каналы их поступления. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полицейские сообщают, что поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей часто имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей: ВМ58847**, АВ47747**.

- для 1000 рублей: аМ24934**, тЛ57022**.

Жителей области предупреждают: если к вам попала купюра, похожая на фальшивая, нельзя пытаться ею расплатиться, передавать ее другим людям, выбрасывать ее. Нужно сразу обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного — 102. Нужно помнить, что за изготовлении и сбыт фальшивок можно сесть в тюрьму на срок до 15 лет и быть оштрафованным нм миллион рублей. Причем вычислить человека, давшего липовую купюру, стало легко — видеокамеры сейчас стоят практически во всех магазинах.