В Воронеже дошло до суда дело автоледи, покалечившей свою 5-летнюю племянницу

Момент ДТП. Фото: кадр с видео

Полицейские передали в Ленинский районный суд уголовное дело 28-летней жительницы Воронежа. Ее обвиняют в нарушении правил, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе следствия выяснили, что 10 декабря 2019 года девушка, ехавшая на «пятерке», на перекрестке около дома № 49 на улице Ворошилова повернула налево, выехав на встречную полосу. При этом она не уступила дорогу «Нисан Цефиро». Иномарка ударила «пятерку», отечественная машина отлетела на припаркованную «Киа Рио», там в это время сидели два маленьких ребенка. Дети в «Киа» были пристегнуты и не пострадали. А вот ехавшая в «пятерке» пятилетняя племянница 28-летней автоледи получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Женщина полностью признала свою вину и возместила затраты на лечение девочки. Видимо, это примут во внимание при вынесении приговора.