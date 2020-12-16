Стало известно, на каком маршруте будут работать в Воронеже 20 новых автобусов

Так выглядят новые автобусы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В воронежской транспортной компании «Автолайн+» готовят к выпуску на маршрут 20 новых низкопольных автобусов большого класса. Мы рассказывали о приобретении этих машин на условиях льготного лизинга по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автобусы будут работать на магистральном маршруте новой сети № 5а. Выйдут на линию они после регистрации в ГИБДД, оформления страхования гражданской ответственности перевозчика и других документов, прошивки и настройки модулей ГЛОНАСС и речевых информаторов. Ранее говорилось, что горожане смогут прокатиться на новых автобусах до 25 декабря.

Пока же ожидается поставка терминалов для безналичной оплаты проезда. Также будет установлены валидаторы – стационарные терминалов на поручнях у средних и задних дверей.

Общая вместимость модели Volgabus 2020 года 111 мест, из них 28 - посадочные. Пневмоподвеска, которая помогает автобусу «наклоняться», и откидные пандусы делают транспорт доступным для маломобильных граждан.

В автобусе пять камер видеофиксации, три из которых контролируют процесс посадки-высадки пассажиров. Также установленые цифровые маршрутоуказатели и речевые информаторы.

В пресс-службе мэрии отмечают, что до конца первого квартала 2021 года на улицах города будет курсировать 140 низкопольных автобусов, приобретенных на льготных условиях. 120 - для муниципальной транспортной компании и 20 – для частного перевозчика.