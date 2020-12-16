Тысячи воронежцев в новом году могут получить квитанции с начислениями за воду по нормативу

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По данным водоканала, 1 января 2021 года 80706 счетчиков воды станут непригодными для использования в связи с окончанием межповерочного интервала. А, значит, что в феврале тысячи воронежцев могут получить квитанции с оплатой ресурса по нормативу, а не по переданным в предыдущем месяце в компанию показаниям счетчика. А это, с учетом канализации, в среднем, 500 рублей с человека!

- Это связано с тем, что в начале 2021 года истечет срок поверки счетчиков, установленных в более чем 40 000 квартир и домовладений горожан, - рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.- Мы рекомендуем воронежцам как можно скорее провести поверку приборов, ведь до окончания «отсрочки» осталось всего десять рабочих дней.

Заявку на поверку прибора учета можно подать по телефону 206-77-07, 206-77-06 или через личный кабинет на официальном сайте. Сейчас эта услуга предоставляется в полном объеме. Сотрудники водоканала соблюдают все эпидемиологические нормы: работают в перчатках и масках с соблюдением социальной дистанции.

Услугу поверки ИПУ можно заказать и через мобильное приложение «РВК.Услуги», которое доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Маркет. Иконки для скачивания также расположены на официальном сайте компании.