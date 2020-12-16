Чиновники объяснили, почему в школе под Воронежем на два дня отключили отопление

Чиновники обещают добиться капремонта в школе, где случилось ЧП с отоплением. Фото: Влад КОМЯКОВ

В администрации Новоусманского района рассказали, почему в школе села Рогачевка отключили отопление. Оказалось, что 26 ноября случился прорыв на водопроводе. Котел, обеспечивающий отопление, отключили. Учеников на два дня перевели на дистанционное обучение. По данным местных властей, сейчас температура в классах сейчас нормальная. Школу переключили на насосную станцию, сети которой более надежны.

Так как школа, построенная в 1992 году, по-прежнему отапливается углем, что в XXI веке диковато, в ней собираются провести капитальный ремонт. На него потребуется около 19 миллионов рублей. Для обеспечения финансирования подали заявку на включение школы в областную адресную инвестиционную программу. Пока ее рассматривают, в администрации пытаются привлечь спонсоров, которые могли бы взять на себя 50 процентов оплаты капремонта. На данный момент 9 из 16 окон в кабинетах заменили на пластиковые.

Напомним, сотрудники Следственного комитета проводят проверку причин отключения отопления.