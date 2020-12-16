В школе под Воронежем дети учились в холодных классах

Следователи выясняют, почему классы в школе села Рогачевка остаются холодными. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку информации о том, что в школе села Рогачевка Новоусманского района дети были вынуждены учиться в холодных классах, и на уроках им приходилось сидеть в куртках. Родители заявляют, что так происходит каждую зиму.

В Следственном комитете намерены изучить документы, связанные с организацией отопления в школе, и в случае необходимости привлечь экспертов. Работники СК уже поговорили с сотрудниками местных органов образования и родителями детей. По итогам проверки оценят, как в школе соблюдали санитарные нормы и правила.