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Общество

В школе под Воронежем дети учились в холодных классах

Им приходилось сидеть на уроках в куртках
Юрий КОЗЛОВ
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Следователи выясняют, почему классы в школе села Рогачевка остаются холодными.

Следователи выясняют, почему классы в школе села Рогачевка остаются холодными.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку информации о том, что в школе села Рогачевка Новоусманского района дети были вынуждены учиться в холодных классах, и на уроках им приходилось сидеть в куртках. Родители заявляют, что так происходит каждую зиму.

В Следственном комитете намерены изучить документы, связанные с организацией отопления в школе, и в случае необходимости привлечь экспертов. Работники СК уже поговорили с сотрудниками местных органов образования и родителями детей. По итогам проверки оценят, как в школе соблюдали санитарные нормы и правила.