В Воронеже столкнулись две иномарки: ранен водитель

Водителя "Шкоды" после ДТП отвезли в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 15 декабря, в 12.20 у дома № 31 на улице Домостроителей случилась авария.

34-летний водитель "Хонда Цивик", ехавший со стороны Ворошилова в направлении улицы Маршака, разворачивался. При этом он не уступил дорогу "Шкоде Октавии". Машины столкнулись. 36-летний водитель "Шкоды" получил травмы и попал в больницу. Мужчине, рулившему "Хондой", помощь врачей не понадобилась. Он отказался проходить тест на опьянение, за что на него составили административный протокол.

Кстати, всего 15 декабря полицейские задержали шесть пьяных водителей. Всего за сутки случилось 173 ДТП, из них 124 - в Воронеже 41 - в районах области, 8 - на федеральных трассах. В четырех авариях два человека погибли, восемь получили травмы.