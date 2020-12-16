В Воронеже назвали новую дату открытия дороги между улицами Минской и Землячки

Дорогу начали активно строить в октябре. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Затягивается срок открытия дороги между улицами Минской и Землячки. Ранее планировали это сделать к 10 декабря, затем обещали завершить работы не позже 20-го. Новая дата открытия (надеемся, уже окончательная) - 25 декабря.

В мэрии объяснили затягивание сроков непогодой, в частности, сильным снегопадом в последние дни. Сейчас подрядчик убирает строительный мусор, заканчивает работы по подключению освещения и устанавливает дорожные знаки.

Напомним, новая дорога должна стать альтернативной на время планирующегося строительства Остужевской развязки. Ее длина 992 метра, ширина проезжей части - 7 метров, тротуара - 0,75 метров. Вдоль нее поставят фонари и сделают остановки. Дорога будет выходить к улице Витрука - к перекрестку, где сделают светофор.

Строили дорогу специалисты компании "Дорожник" активно начали в октябре. Стоимость работ - около 31 миллиона рублей. Деньги выделяли из областного и городского бюджетов.