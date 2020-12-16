В Воронежской области директора птицефабрики оштрафовали за заражение коронавирусом пяти работников

На птицефабрики не обеспечили безопасность работников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лискинском районном суде приняли решение оштрафовать директора местного предприятия "Лискобройлер". Нарушения на производстве обнаружили во время проверки Роспотребнадзора. А ее организовали после того, как стало известно, что на предприятии заразились коронавирусом пять работников.

Оказалось, что в так называемой "чистой зоне" птицеперерабатывающего производства на линии разделки птицы и в гардеробной не проводили обеззараживание воздуха. Не контролировали дезинфекцию транспорта, привозившего работников на предприятие. Не соблюдали график уборки помещений для хранения инвентаря. Кроме того, там нерегулярно проводили дезинфекцию.

В результате по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ директора предприятия оштрафовали на 50 тысяч рублей.