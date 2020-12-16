Стало известно, когда школьники Воронежской области уйдут на зимние каникулы

Пришла настоящая зима, значит, можно порезвиться на каникулах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 15 декабря, воронежские власти подтвердили, что зимние каникулы в школах начнутся, как и планировали раньше, с 28 декабря. А продлятся они, как и у взрослых, до 10 января. Родителям дошкольников сообщили, что 31 декабря их мальчикам и девочкам можно будет остаться дома - в детсадах будет выходной.

Напомним, ранее губернатор объявил, что 31 декабря станет выходным днем для госслужащих и бюджетников и рекомендовал отдыхать перед Новым годом и сотрудникам частных организаций. В качестве компенсации рабочим днем Александр Гусев объявил 26 декабря.