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Стало известно, когда школьники Воронежской области уйдут на зимние каникулы

Ждать отдыха осталось полторы недели
Юрий КОЗЛОВ
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Пришла настоящая зима, значит, можно порезвиться на каникулах.

Пришла настоящая зима, значит, можно порезвиться на каникулах.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 15 декабря, воронежские власти подтвердили, что зимние каникулы в школах начнутся, как и планировали раньше, с 28 декабря. А продлятся они, как и у взрослых, до 10 января. Родителям дошкольников сообщили, что 31 декабря их мальчикам и девочкам можно будет остаться дома - в детсадах будет выходной.

Напомним, ранее губернатор объявил, что 31 декабря станет выходным днем для госслужащих и бюджетников и рекомендовал отдыхать перед Новым годом и сотрудникам частных организаций. В качестве компенсации рабочим днем Александр Гусев объявил 26 декабря.