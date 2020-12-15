В Воронеже «Ночь перед Рождеством» споют солисты столичных театров

В Воронеж на гастроли приедут солисты столичных театров

23 и 24 декабря театр оперы и балета покажет оперу «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова. По уже сложившейся многолетней традиции в этом спектакле наряду с воронежскими оперными певцами примут участие приглашенные артисты - солисты ведущих музыкальных театров страны.

Партию Вакулы исполнит ведущий тенор Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Федор Осипов. Артист петербургской оперетты, звезда мюзикла Стейнмана «Бал вампиров», востребованный драматический актер Федор Осипов свою карьеру начинал на воронежских подмостках - с 2005 по 2009 годы он служил в оперной труппе нашего театра и был одним из первых исполнителей партии Вакулы в воронежском спектакле. В последние годы Осипов с удовольствием приезжает в Воронеж на гастроли.

А солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, тенор Валерий Микитский исполнит в опере острохарактерную партию Дьяка. Столичная публика ценит Микитского за его редкое умение передать содержание любого музыкального произведения, чистоту вокала и невероятное сценическое обаяние.

Вместе с дуэтом приглашенных солистов в «Ночи перед рождеством» заняты два состава ведущих солистов воронежской оперной труппы.