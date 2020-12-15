Владимир Нетёсов: «В региональном бюджете на следующий год особое внимание – здравоохранению»

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Консолидированные расходы на отрасль из всех источников вырастут к уровню текущего года почти на 800 млн рублей.

В Воронежской областной Думе проводится оценка параметров проекта закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» накануне первого чтения документа.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, документ сверстан с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат «указным» категориям бюджетников. Кроме того, в бюджете учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов.

– Расходы бюджета на 98,4% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений финансирование, несмотря на определенные сложности, вырастет, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В условиях пандемии, в частности, особое внимание будет уделяться здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в следующем году оцениваются в сумме почти 46,4 млрд рублей. Только расходы областного бюджета вырастут к уровню текущего года более чем на 743 млн рублей и составят около19,2 млрд.

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