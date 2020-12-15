Воронежский "Факел" поедет на сборы в Турцию и в Сочи

Первый турецкий сбор "Факела" стартует 11 января. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стала известна программа подготовки "Факела" к возобновлению сезона. 10 января футболисты "Факела" выйдут из отпуска и пройдут углубленное обследование в Клинике спортивной медицины «Лужники». А уже утром 11-го команда вылетит в Турцию. Там пройдут два сбора.

Первый стартует в Сиде 11 января и продлится до 24-го (предполагается одна тренировочная игра). Потом футболисты получат несколько выходных. "Факел" переедет в Белек, где 29 января начнется второй сбор. Его планируют завершить 11 февраля. На этом сборе предстоит померяться силами уже с четырьмя соперниками.

С 15 по 25 февраля в Сочи пройдет заключительный сбор перед возобновлением чемпионата. Напомним, 27 февраля наша команда сыграет с одним из фаворитов этого сезона ФНЛ - ФК "Оренбург" - в гостях.