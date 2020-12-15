Известный скрипач сыграет воронежцам сюиту Хачатуряна к драме "Маскарад"

Никита Борисоглебский неоднократно выступал в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 декабря, в день католического Рождества, воронежцам сыграет известный скрипач Никита Борисоглебский. Вместе с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова музыкант сыграет произведения Хачатуряна - Сюита из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» и Концерт для скрипки с оркестром.

Никита Борисоглебский - солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов. Учился в московской консерватории у профессора Эдуарда Грача и доцента Татьяны Беркуль, совершенствовался под руководством Огюстена Дюмэ в Брюсселе и Анны Чумаченко в Кронберге. Участвовал в международных мастер-классах Keshet Eilon в Израиле под патронатом Шломо Минца. В 2009 году отмечен наградой «Скрипач года» Международного фонда Майи Плисецкой и Родиона Щедрина (США), в 2011 году - премией Virtuoso итальянской Академии струнных инструментов и Общества Антонио Страдивари (Кремона), медалью Яна Сибелиуса от Фонда Сибелиуса в Финляндии.

Никита Борисоглебский сотрудничает с известными оркестрами и выдающимися дирижерами, в числе которых Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Кшиштоф Пендерецкий, Юрий Симонов, Сакари Орамо, Давид Афкам, Ханну Линту, Василий Синайский, Михаил Юровский. В числе партнеров скрипача по ансамблю - Родион Щедрин, Наталия Гутман, Юрий Башмет, Андраш Шифф, Николай Луганский, Борис Березовский, Вадим Репин, Александр Князев, Мао Фудзита, Огюстен Дюмэ, Давид Герингас, Ловро Погорелич, Денис Кожухин, Александр Рудин.

В 2018 году на лейбле Profil (Германия) вышла антология сочинений Николая Метнера для скрипки и фортепиано в исполнении Никиты Борисоглебского и Екатерины Державиной, высоко оцененная международной критикой. В ближайшее время с участием Никиты выходят альбом камерной музыки Прокофьева и Вайнберга на фирме «Мелодии», а запись недавно найденного скрипичного концерта Изаи с Королевским филармоническим оркестром Льежа уже удостоилась престижной премии Diapason d’Or.

Концерт пройдет 25 декабря в ВКЗ, начало в 19.00.