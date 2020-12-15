Воронежцы сами задержали грабителя с газовым баллончиком

На днях на улице Мопра на 38-летнего воронежца напали. Мужчина утром направлялся к своему автомобилю, когда неожиданно в него прыснул из газового баллончика неизвестный и стал вырвать из рук сумку с деньгами. Но автомобилист оказал сопротивление нападавшему, а тут и прохожие подоспели на помощь. Грабителя скрутили и сдали правоохранителям.

27-летний задержанный уже был судим. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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