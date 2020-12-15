Воронежцам рассказали, как распознать "бракованную" елку по одной примете

Выбирайте тщательно, ведь вы приобретаете не просто дерево, а немалую часть новогоднего настроения. Хорошего или плохого. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воронежском региональном управлении Роспотребнадзора дали советы, как правильно выбирать елку на Новый год. За две недели до праздника многие горожане приглядываются к деревьям на базарах, а некоторые уже и покупают.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили простое правило: елку (или сосну) нельзя сразу вносить с мороза в теплую комнату. От перепада температур может пострадать хвоя. Если решили поставить елку в ведро с водой, очистите дерево от коры на 10-15 сантиметров. Кроме того в воду лучше добавить ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты.

У хорошей елки хвоя должна быть слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленой, ну и, понятное дело, душистой. У старого или обмороженного дерева веточки обламываются с сухим треском. Нужно посмотреть, нет ли плесени или грибков на стволе. Чтобы окончательно убедиться, что дерево нормальное, у продавца лучше попросить фитосанитарный сертификат. Кстати, если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет.

Для проверки елку нужно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую поверхность. Если при этом с не осыпалось много иголок, то покупать дерево не стоит.

Купленную заранее елку или сосну нужно хранить на улице или балконе. Чтобы лучше сохранились. По этой же причине желательно новогодние деревья ставит подальше от батарей. Хотите, чтобы зеленая красавица радовала глаз подольше, выбирайте сосну. Она осыпается в среднем на неделю позже, чем елка.

При выборе искусственной ели особое внимание уделите огнестойкости материала. К ней должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности изделия.