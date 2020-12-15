В Воронеже задержали мошенника, который вытягивал деньги за информацию об угнанных машинах

В Воронеже задержали серийного мошенника.

37-летний житель Оренбургской области в декабре 2019-го и январе этого года выманил у жителей столицы Черноземья 180 тысяч рублей.

Мужчина изучал посты в аккаунтах соцсетей, где беспечные воронежцы делились подробностями своей личной жизни. Особый интерес у него вызвали сообщения пострадавших от действий угонщиков. Аферист связывался с потерпевшими и сообщал, что обладает данными о местонахождении угнанных машин. Вернуть автомобили владельцам злоумышленник предлагал за денежное вознаграждение. Пострадавшие переводили средства на его банковскую карту. После чего связь с обманутыми он прерывал.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению двух аналогичных преступлений, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.