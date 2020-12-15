Стало известно, будет ли Новый год в Воронеже снежным

Дед Мороз и Снегурочка в Воронеже в новогоднюю ночь не будут шагать по голой земле. Погода обещает быть классической зимней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на новогоднюю ночь. Оказалось, что высока вероятность выпадения снега.

- Первая половина декабря в нашей области была холодной и осадков практически не было, - напомнил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. - Но в целом декабрь обещает быть нормальным, то есть снежным. Осадков должно выпасть где-то 50 миллиметров. То есть, и дальше высока вероятность снегопадов. А средняя температура первого зимнего месяца будет в районе -5,1 градуса. Легкий мороз в пятницу, 18 декабря, сменится небольшой оттепелью. Однако она продлится недолго. И больше уже снег до Нового года не растает. Да и в следующие два зимних месяца, скорее всего, мороз уже не скует голую землю.