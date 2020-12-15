Под Воронежем водитель "Лады" ограбил водителя "КамАЗа, который чуть в него не врезался

Не берите на себя функции правоохранителей. Сами окажетесь за решеткой.

На днях задержали 34-летнего жителя Белгородской области по весьма нетривиальному делу.

В начале сентября заявление в полицию о грабеже написал 54-летний житель Россошанского района. Мужчина на своем КамАЗе возвращался домой из Белгородской области. На территории Острогожского района его ограбил неизвестный: перекрыл дорогу своим автомобилем ВАЗ-2112, потом подошел к кабине грузовика, несколько раз ударил водителя рукой по лицу, забрал лежащие на панели 500 рублей и мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и уехал.

Потерпевший составил фоторобот налетчика, а также сообщил номера его автомобиля.

Спустя три месяца налетчика задержали. 34-летний житель Белгородской области объяснил свои действия тем фактом, что водитель КамАЗа выехав на встречную полосу, сумев уйти от лобового столкновения, водитель "Лады" решил догнать автомобилиста и наказать, ограбив его.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.