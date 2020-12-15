В ближайшие пять лет в Воронежской области модернизируют 60 медицинских объектов

С 2021 по 2025 год в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Воронежской области отремонтируют 60 объектов в районных и городских поликлиниках. В программе участвуют 46 медорганизаций, к которым прикреплены более 2,2 млн жителей области в пунктах с населением до 50 тысяч человек.

Как рассказали в департаменте здравоохранения региона, в течение пяти лет в новые помещения переедут один стационар, шесть поликлиник, 18 амбулаторий, два кабинета врачей общей практики и 64 ФАП.

Обновление ждет и автопарк. 126 старых автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет заменят на новые и дополнительно закупят 73 автомобиля.

Для нужд организаций здравоохранения заменят и изношенные медицинские изделия, в планах закупка 838 единиц изделий на замену и еще 332 - на дооснащение учреждений. На эти цели из бюджета до 2025 года выделят более 8,7 млрд рублей.