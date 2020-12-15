Воронежский "Буран" после разгрома одной питерской команды был больно бит другой

В матче с динамовцами в обороне у "Бурана" мало что получалось. Фото: с сайта ХК «Буран»

Две игры в Питере, завершавшие выездную серию, для "Бурана" получились очень разными. В игре со "СКА-Невой" у воронежской команды игра, что называется, шла. В итоге - "теннисный" разгром 6:0. По разу огорчили армейцев Денежкин, Николаев, Макаров, Червоненко, Подшендялов и Лисин.

А вот на встречу с питерскими динамовцами "ураганных" уже не хватило. Трудно сказать, больше в физическом или в психологическом плане. Тем не менее только один период (последнем) "Буран" не проиграл. А в первых двух шайбы летели в одни ворота. Голы Сидлярова, Епишина, Ушнева и Жабреева предопредили исход игры. В третьем периоде на гол Лукина вскоре ответили точными бросками Кручинин и Барабанов. Червоненко сумел забросить вторую шайбу "Бурана", но на этом все и закончилось - 2:6.

"Буран" с 24 очками занимает 23 место. Увы, по потерянным очкам ситуация еще хуже. По ним "ураганные" и вовсе предпоследние, 25-е. Позади только ижевская "Ижсталь".

Следующий соперник уверенно идет в зоне плей-офф - 21 декабря "Буран" будет играть в Воронеже с тюменским "Рубином", идущим восьмым с 38 очками. Матч начнется в 19.00.