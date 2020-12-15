Спасатели предупредили воронежцев о гололеде, мокром снеге и возможных авариях

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спасатели предупредили воронежцев о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозу синоптиков, с 18.00 15 декабря до 18.00 16 декабря местами по Воронежской области ожидаются морось, мокрый снег, его налипание, на дорогах гололедица.

Из-за такой погоды повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Возможны обрывы линий связи и электропередач,падение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, веток и сучьев деревьев, шифера с крыш, кранов, новогодних елок. Также возможны перебои в работе аэропорта (задержки и отмены авиарейсов), заторы на дорогах, увеличение количества ДТП, случаев травматизма среди людей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам «01», с мобильного «112», телефону доверия 277-99-00.