Воронежские предприниматели с 2021 года не смогут использовать единый налог на вмененный доход

С 1 января 2021 единый налог на вмененный доход как один из специальных налоговых режимов прекращает свое существование. Об этом рассказал Сергей Четвериков, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Воронежской области.

Однако по-прежнему доступны другие специальные налоговые режимы. Прежде всего, это упрощенная система налогообложения. Ее могут применять как организации, так и индивидуальные предприниматели. Причем у налогоплательщиков, переходящих на указанную систему налогообложения есть право выбора объекта обложения. Либо это доходы - тогда ставка налога составит 6%. Либо это доходы за вычетом произведенных расходов - тогда ставка налога составит 15%.

Индивидуальные предприниматели также могут перейти к патентной системе налогообложения. Она во многом схожа с системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. При этом годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников - не больше 15 человек.

Выбрать подходящий режим налогообложения поможет специальный калькулятор на сайте ФНС России. Там же вы найдете сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».

Помните, если налогоплательщик решил применять, например, упрощенную систему налогообложения, то он должен до 31 декабря уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения. Одновременно необходимо определиться и с выбором объекта налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Если этого не будет сделано, то с 1 января налогоплательщика автоматически переведут на общеустановленную систему налогообложения, что повлечет предоставление налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль для организаций и отчетов по НДФЛ - для индивидуальных предпринимателей, а соответственно уплата этих налогов.