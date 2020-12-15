На воронежской таможне задержали контрафактных Волков из мультика "Жил-был пес"

фото Воронежской таможни

В Воронежской области уничтожат семь десятков керамических персонажей мультфильма «Жил-был пес», которых поймали на границе таможенники.

Контрафакт задержали на Россошанском таможенном посту. В двух партиях декоративной керамики из Украины, состоящих из ваз, горшков для цветов и сувенирных скульптур, обнаружили 69 копилок и фигурок различного размера в форме героев известного мультика, сделанных с нарушением авторских прав.

- В Воронежскую таможню поступило обращение от правообладателя, где указано, что согласия на использование образов «Волк» и «Пес» из мультфильма не предоставлялось ни одной из сторон-участников сделок. За нарушение авторских прав суд оштрафовал каждого участника сделки на 10 000 рублей, фигурки конфискованы, их ждет уничтожение, - отметили в Воронежской таможне.