Воронежцев приглашают поучаствовать в новогоднем фестивале видео-открыток

фото с сайта мэрии Воронежа

Централизованная клубная система Воронежа объявила о начале предновогодней акции «На связи Дед Мороз!», которая пройдет в онлайн-формате.

Для участия в фестивале до 22 декабря необходимо отправить видеооткрытку с поздравлениями в одной из номинаций, длительностью не более 1 минуты, на электронный адрес club_form@mail.ru .

Номинаций будет пять:

Самая длинная борода Деда Мороза;

Самый эффектный мейкап Снегурочки;

Новогодний рэп от Снегурочки;

Самый веселый танец от Деда Мороза;

Самое оригинальное поздравление с Новым Годом.

Компетентное жюри, в состав которого войдут представители сферы медиа, ТВ и культуры, оценят работы участников. Итоги подведут 30 в новогоднем эфире интернет-проекта «ЦКС – ONLINE».

За подробностями акции заходите на официальную страницу группы «Централизованной клубной системы» ВКонтакте, а также звоните по телефону 280-29-00.