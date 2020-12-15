Центрально-Черноземный банк возглавит Наталия Цайтлер

Владимир Салмин, в течение 5 лет работавший председателем Центрально-Черноземного банка, переходит в Центральный аппарат на позицию советника первого заместителя председателя правления Александра Ведяхина. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Сбера.

Возглавит Центрально-Черноземный банк Наталия Цайтлер - управляющий директор центра «Медицинские продукты и сервисы». С 1994 года она прошла путь от старшего контролера в Сбербанке до управляющего отделением. Последние четыре года Наталия Цайтлер руководила Иркутским отделением Байкальского банка. Примечательно, что до своего переезда в 2015 году в Черноземье Владимир Салмин также возглавлял Байкальский банк.

- После перехода в Центральный аппарат Наталия Цайтлер отвечала за формирование стратегии и структуры управления продажами медицинских сервисов в регионах и запуск пилотных проектов, - отмечают в пресс-службе Сбера.

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанка включает 6 головных отделений в 6 областях: Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Орловской и Курской.