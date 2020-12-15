Борис Андрианов сыграет с воронежским орестром

Борис Андрианов частый гость в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 декабря в Воронеж приедет Борис Андрианов. Всемирно известный виолончелист частый гость в нашем городе. В этот приезд мастер сыграет с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова.

Музыканты исполнят Увертюру из оратории "Соломон" Генделя, Вариации на тему Рококо для виолончели с оркестром, op.33 Чайковского, Musical Pilgrimage для виолончели и оркестра Шора.

Борис Андрианов один из ведущих музыкантов своего поколения, играл с такими известными дирижерами, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Марк Горенштейн, Павел Коган, Александр Ведерников, Давид Герингас, Роман Кофман и другими. Вместе со знаменитым польским композитором и дирижером Кшиштофом Пендерецким виолончелист неоднократно исполнял его Concerto Grosso для трех виолончелей и оркестра. Борис исполняет много камерной музыки, играя в ансамблях с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Акико Суванаи, Жанин Янсен, Юлиан Рахлин. Выступает с симфоническими и камерными коллективами, в том числе с оркестром Мариинского театра, Российским национальным оркестром, оркестром Московской филармонии, Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, камерным оркестром джазовой музыки имени Лундстрема, Национальным оркестром Франции, филармоническими оркестрами Словении и Хорватии, камерными оркестрами Берлина, Вены, Загреба, Польши и Литвы, Боннским оркестром имени Бетховена, оркестром Падуи.

Концерт пройдет 21 декабря в ВКЗ, начало в 19.00.