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Аферист убедил жительницу Воронежа перечислить ему 14 тыс за аренду ее же квартиры

За сутки мошенники обманули 13 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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13 жителей Воронжской области стали жертвами дистанционных мошенников за 14 декабря. Аферисты заработали на наших доверчивых земляках в общей сложности более 1,3 млн рублей.

66-летняя жительница Воронежа хотела заработать на сдаче квартиры, а лишилась своих 14 тыс кровных. После того, как женщина опубликовала в интернете объявление, ей звонил мужчина, представился военнослужащим и сообщил, что хочет снять жилье на время служебной командировки. Звонивший убедил даму отправиться в отделение банка для внесения предоплаты за два месяца. В банке женщина получила смс-сообщение от "военного" о якобы зачислении денег на ее карту. После этого лже-арендатор перезвонил и попросил вернуть перевод на его карту. Запутанная такими махинациями пенсионерка перечислила по указанным реквизитам свои же собственные деньги. После этого военный исчез с горизонта.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области