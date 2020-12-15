В сломавшейся на воронежской трассе машине едва не замерзли девушки с шестилетним ребенком

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник на дороге Р-298, проходящей по территории Аннинского района, две девушки у автомобиля «Лада Приора» просили проезжающих водителей о помощи. У автомобилисток сломалась машина, и от мороза разрядились мобильные телефоны. В салоне замерзал шестилетний ребенок. Погода стремительно ухудшалась, начался ледяной дождь, а затем и снегопад. На призыв о помощи остановился только один водитель, но и у него не оказалось троса, чтобы взять сломавшийся автомобиль на буксир.

Тогда молодой человек решил просить помощи у полицейских. Он доехал до поста ДПС на 326 километре трассы и рассказал о замерзающих людях. Дорожный патруль под руководством Алексея Милютина срочно отправился по указанным координатам.

Госавтоинспекторы пересадили девушек и ребенка в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись, а сами попытались запустить двигатель транспортного средства. Но оказалось, что порван ремень газораспределительного механизма. Тогда полицейские отбуксировали легковушку до поста ДПС. На месте дорожные полицейские созвонились с родственниками девушек, которые приехали за ними.