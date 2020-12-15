Коронавирус в Воронежской области на утро 15 декабря: число заболевших перевалило за 40 тысяч

Медикам пока легче не становится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые цифры по коронавирусу на утро вторника, 15 декабря, в очередной раз очень тревожные.

За сутки COVID-19 заразились 385 жителей Воронежской области. Это восьмое место в десятке худших по этому показателю регионов России. Напомним, рекорд по суточным заболеваниям - 387 человек. Очень близко. Преодолен очередной барьер по общему количеству заразившихся за все время эпидемии в нашем регионе. Их стало уже 40 003.

Продолжается разнобой в данных по умершим. Если федеральный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о восьми умерших (это 17 место в России), то региональный - о 15-ти. По версии местного управления Роспотребнадзора, от COVID-19 в Воронежской области погибли уже 1078 человек.

Радует, что еще 382 жителя нашей области победили эту заразу (всего 38 375). Но в масштабах России это лишь 13 место.

Напомним, на обязательной самоизоляции в Воронежской области находятся сейчас только люди 65 лет и старше. Беременным только рекомендуют не выходить на улицу. Дети ходят в школу как обычно. А вот студенты учатся онлайн. Кроме того, отменили парад Дед Морозов и новогодний концерт в центре города на площади Ленина.