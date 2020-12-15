В Воронеже 13 домов на несколько часов остались без отопления

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Из-за выявленного дефекта на теплотрассе без отопления остались 13 многоквартирных домов. К ликвидации последствий аварии уже приступили бригады компании «Квадра».

По данным пресс-центра ЖКХ, отопления не будет 15 декабря, с 10:00 до 14:00 по адресам:

ул. Плехановская, д. 1,

площадь Ленина, д. 3, 14, 15,

ул. Платонова, д. 18,

ул. Дзержинского, д. 14, 16.

До 13.00 отключат батареи в доме № 18 на улице Старых Большевиков, и до 18.00 - в домах № 15, 15а, 17, 19, 19а на Южно-Моравской.