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Общество

В Воронеже торги на яблоневые сады выиграла одна из структур ДСК

На этой территории появятся дома высотой до 18 этажей
Артем ИЛЬИН
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Вместо засохших яблоневых садов появятся новые высотки.

Вместо засохших яблоневых садов появятся новые высотки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торги на право на аренды 52,4 гектаров между улицами Ломоносова, Загоровского, Московским проспектом и ЖК «Московский квартал» , которую до недавнего времени занимали яблоневые сады, выиграла одна из структур ДСК. Ее представитель назвал цену в 1,69 миллиарда рублей, которую уже никто не смог перебить. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Черноземье».

За аренду этого приличного куска земли также боролись «Предприятие ИП КИТ» Ивана Куликова, «Партнер» Евгения Хамина и СЗ «Инстеп» Анатолия Шмыгалева.

Теперь ДСК получил право на аренду этой территории на 11 лет. В планах комбината — застроить жильем разрешенную площадь в 10,7 гектаров. Дома могут быть высотой до 18 этажей. При этом 7% квартир в каждой новостройке нужно будет передать организатору аукциона - компании «Дом.РФ».