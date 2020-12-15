Под Воронежем в лобовом столкновении погиб один и ранены четыре человека

Во вторник, 15 декабря, около 9.20 в Новоусманском районе на автодороге «Воронеж-Нововоронеж» 50-летний водитель ВАЗ-2104 , по предварительным данныв, выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с автомобилем «Лада-Гранта» под управлением 37-летнего жителя Павловского района.

В результате аварии получил смертельные ранения 55-летний пассажир «четверки». Он погиб до приезда врачей. Оба водителя и еще два пассажира «четверки», женщины 27 и 23 лет, получили ранения. Их госпитализировали.

По факту ДТП в полиции организовали проверку для выяснения всех обстоятельств.