В Воронеже "семерка" врезалась в "Ладу-Калину": ранены женщина и 12-летняя девочка

У "Лады" сильно поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 14 декабря, около 8.00 у дома № 22 В/3 на улице Антонова-Овсеенко 58-летний водитель "семерки", ехавший в направлении Бульвара Победы, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там его машина врезалась в "Ладу-Калину", которой рулила 33-летняя женщина. Автоледи и сидевшая в "Ладе" 12-летняя девочка получили травмы и обратились за помощью врачей. Полицейские выясняют, что помешало водителю "семерки" удержать контроль над машиной.

"Семерка" на вид помята не очень сильно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водитель "семерки" не справился с управлением машиной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 14 декабря случилось 113 ДТП, при этом 83 из них зарегистрированы в Воронеже, еще 24 - в районах области и 6 - на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы шесть человек.

Инспекторы ГИБДД за прошедшие сутки зафиксировали 4232 нарушения правил. При этом больше половины из них (2809) - превышение скорости водителями. 11 человек задержаны пьяными за рулем. 185 автолюбителей проезжали на красный свет. Все они будут оштрафованы.