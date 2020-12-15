Из-за снегопада Воронеж парализовали пробки

фото с "Яндекс. Пробки"

В ночь с понедельника на вторник в Воронеж пришла долгожданная горожанами зима. Снега выпало около 10 сантиметров. Этого оказалось достаточно не только для создания новогоднего настроения у воронежцев, но и для образования заторов на дорогах. К 9 часам утра они, согласно сервису «Яндекс. Пробки» достигли 9 баллов.

Несмотря на заблаговременные предупреждения о грядущем снегопаде и выход на ночное дежурство всего арсенала снегоуборочной техники, полностью очистить дороги от последствий снегопада не удалось.

Хуже всего ситуация на дорогах в северной части города и на Ленинском проспекте. А вот центральная часть Воронежа относительно свободна.

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