В Воронеже ищут белого павлина

страница сообщества "Типичный Воронеж" в "ВК"

Необычное объявление появилось поздним вечером в понедельник на странице сообщества «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». Пользователь сообщил, что из частного дома, расположенного на улице Чапаева в Ленинском районе, пропал павлин, причем экзотического белого цвета. В объявлении не уточняется, птицу выкрали или она сбежала сама.

В комментариях под сообщением воронежцы выразили тревогу за судьбу экзотической птицы. Ведь минувшая ночь была ненастной и снежной. А к утру город замело сугробами. В таких условиях павлин может погибнуть.

Автор сообщения просит всех, кому что-то известно о судьбе питомца, позвонить по телефону 8-908-136-99-94.