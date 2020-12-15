Воронежское управление Росреестра вместо дня приема граждан проведет «горячую линию»

В среду, 16 декабря, с 11.00 до 14.00 управление Росреестра по Воронежской области проведет «горячую линию». Она станет заменой всероссийскому дню приема граждан, который отменили из-за эпидемии коронавируса. Как рассказали в ведомстве, на предыдущей консультации в адрес специалистов поступило много вопросов от жителей региона.

В рамках «горячей линии» сотрудники Росреестра дадут разъяснения по государственной регистрации прав, кадастрового учета объектов недвижимости, согласованию местоположения границ земельных участков, проведению процедуры межевания, исправлению реестровых и технических ошибок в сведениях ЕГРН, государственному земельному надзору и другим.

Телефоны «горячей линии»:

– 8 (473) 210-76-25

– 8 (473) 210-76-26

Для максимально эффективного диалога специалисты просят четко формулировать вопрос или проблему, в том числе с указанием сведений об объекте.