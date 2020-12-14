ГИБДД предложила воронежцам воздержаться от поездок на авто в гололед

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе объявили штормовое предупреждение: ожидается снегопад и гололед. В связи с этим Госавтоинспекция по Воронежской области обеспокоена безопасностью на дорогах. Синоптики прогнозируют обильные осадки ночью, а также обледенение мостов и путепроводов.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям в такую непогоду быть особо внимательными и аккуратными. Старательно и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. При поездке лучше всего увеличить дистанцию до попутных автомобилей. А также избегать резких маневров и торможений, чтобы не попасть в аварию.

По возможности просят не планировать поездок на автомобилях. Особенно это касается начинающих водителей, поскольку именно они часто попадают в ДТП при ухудшении погоды.

Также автолюбителей попросили внимательно отнестись к своему самочувствию. Вполне вероятны из-за погодных условий резкие перепады давления.