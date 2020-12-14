Под Воронежем водитель заплатит 200 тысяч рублей за повторную езду в пьяном виде

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Борисоглебский городской суд рассмотрел уголовное дело 28-летнего местного водителя. Мужчину во второй раз правоохранители поймали пьяным за рулем авто. Теперь ему придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в суде 14 декабря.

Ранее он был задержан за езду в нетрезвом виде. Дело в отношении него возбудили по административной статье. Но, несмотря на наказание, он решил рискнуть. И в начале декабря, приняв «на грудь», поехал по делам на своем «Шевроле AVEO». Его остановили на улице Советской в Борисоглебске.

Стражи порядка возбудили во второй раз уже уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Помимо штрафа с пятью нулями мужчину лишили прав на два года.