Прокуратура взяла на контроль аварию, которую устроил 14-летний водитель под Воронежем

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Прокуратура Ольховатского района проводит проверку по факту ДТП с четырьмя пострадавшими, которую устроил 14-летний водитель. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 14 декабря.

Стали известны новые подробности. В ДТП пострадала семья мальчика – его отец, мать и старшая сестра 16 лет.

Напомним, столкновение произошло 13 декабря вечером, примерно в 18:40 на 235 км автодороги «Белгород-Павловск». За рулем «москвича» находился 14-летний подросток с позволения своего отца. По предварительным данным, пьяного. Подросток не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Машина тут же столкнулась с автомобилем «Тойота Королла».

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его семья оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

В отношении отца, давшего сыну порулить, возбудили административное дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Полиция проводит процессуальную проверку. Ее ход взят на контроль прокуратурой района. Кроме того, надзорное ведомство проверит, как местные органы и учреждения системы профилактики исполняли законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.