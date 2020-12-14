Дерзкого похитителя денег из воронежских терминалов задержали полицейские

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские полицейские с коллегами из ГИБДД оперативно задержали налетчика на терминалы. Его автомобиль «Опель» остановили в Левобережном районе. Водителю не удалось убедить стражей порядка, что он просто «помогает с транспортировкой» знакомому. При обыске в машине нашли ту самую «болгарку», которой он пилил терминалы.

Как рассказали в региональном главке 14 декабря, ранее поступило два заявления о том, что неизвестный украл из терминала на улице Димитрова 15 тысяч рублей, а на улице Сакко и Ванцетти преступление завершить ему не удалось – помешали сотрудники местного магазина. В обоих случаях «почерк» был одинаковый. Злоумышленник орудовал «болгаркой».

Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские вычислили предположительного преступника – он ездил на белом «Опеле». Его то и задержали в ходе плана-перехвата. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель. Он дал признательные показания. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.