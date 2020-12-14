В Воронеже задержали серийного автомобильного вора

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские полицейские задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж из автомобилей. Как рассказали в региональном главке 14 декабря, мужчину искали оперативники двух районов – Железнодорожного и Центрального.

Ранее в ноябре и декабре в дежурные части обратилось сразу несколько владельцев авто. Они сообщили, что из салонов их машин пропали вещи. Причем, вор действовал неаккуратно, но зато «обчищал» дорогие иномарки. Он камнем разбивал окна, вытаскивал видеорегистраторы и скрывался.

В ходе оперативных действий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 41-летний местный житель.

Он признался в кражах и пояснил, что все украденное сдавал в ломбарды. Сейчас ему вменяется в вину семь эпизодов. По всем возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.