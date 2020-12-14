Два игрока воронежского "Факела" могут стать лучшими в ФНЛ в ноябре-декабре

Андрей Разборов (слева) и Неманья Пейчинович. Фото: с сайта ФК "Факел"

Сразу два игрока "Факела" включены в число лучших футболистов ФНЛ ноября-декабря. Это защитник Неманья Пейчинович и форвард Андрей Разборов. Они претендуют на звание лучшего игрока лиги конца осени-начала зимы. Его определят болельщики в ходе голосования на сайте ФНЛ.

Неманья Пейчинович во время пока недолгого выступления за "Факел" успел стать любимцем зрителей. Не случайно за него болельщики отдали 28 голосов на предварительном отборе. Это седьмое место по зрительским симпатиям в лиге.

Напомним, Пейчинович за ноябрь-декабрь спас ничью своим голом в домашнем матче со столичным "Спартаком-2", открыл счет в игре с "Краснодаром-2". Та встреча, хоть и завершилась разгромом - 6:2, но именно точный удар Неманьи стал победным.

Андрея Разборова в число лучших включили эксперты ФНЛ. И сделали это вполне заслуженно. Его гол в матче с ярославским "Шинником" стал победным, в игре с "Чайкой" из Ростовской области принес ничью. А в матче со "СКА-Хабаровском" Андрей оформил разгром, взбесив главного тренера дальневосточников Сергея Юрана.

Проголосовать за Неманью Пейчиновича и Андрея Разборова можно здесь