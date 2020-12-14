Воронежская прокуратура поможет сироте получить жилье

Фото - прокуратура Воронежской области

Прокурор Рамонского района Виталий Бондарев обратился с иском в суд с требованием, чтобы воронежские чиновники предоставили сироте жилье. Ранее на личный прием к правоохранителю пришел молодой человек. Он и рассказал, что не может получить жилье, поэтому вынужден снимать квартиру. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 14 декабря.

Прокуратура провела проверку. Было установлено, что молодой человек с 2004 года жил в интернатах области. Его маму и папу лишили родительских прав. Он включен в список лиц, которые нуждаются в предоставлении жилья. Но он его так до сих пор и не получил. За это время он успел окончить техникум. Теперь вынужден снимать квартиру.

Прокурор района попросил суд обязать областной департамент социальной защиты предоставить заявителю жилье.