В Воронеже задержан мужчина, ограбивший заправку

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже 34-летний мужчина ограбил автозаправку. Инцидент произошел в ноябре. О похищении правоохранителям сообщили сотрудники АЗС. Личность подозреваемого удалось установить по камерам наблюдения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 14 ноября.

Злоумышленник зашел ночью в торговый зал заправки, расположенной на улице Волгоградской, под видом посетителя. Он взял с витрины продукты питания и, не расплатившись, направился к выходу. Работник АЗС попытался его остановить, но грабитель скрылся с места происшествия.

Отсмотрев видеозаписи, полицейские установили личность грабителя. Им оказался 34-летний местный житель. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Его удалось задержать дома. В отделе полиции мужчина признался, что украл продукты.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж»). Ему «светит» до 4 лет лишения свободы. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.