С начала года в Воронежской области цены выросли почти на 6%

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Индекс потребительских цен в ноябре 2020 года в Воронежской области составил 0,8%. Это на 0,4 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Воронежстата 14 декабря.

Всего же с начала года цены в регионе подскочили на 5,9%, в том числе на продовольственные товары – на 6%. За 11 месяцев 2019 года этот показатель увеличился всего на 2,4%. По сравнению с октябрем 2020 года в ноябре цены на продовольствие поднялись на 1,3%.

По информации статистиков, больше всего подорожали в прошлом месяце свежие помидоры и огурцы – на 40-50%. Выросли в цене и другие продукты – подсолнечное масло, яйца, сахар, икра лососевых рыб, креветки, овсяные хлопья «Геркулес», картофель и виноград – на 4,8-13,7%.

Зато подешевели – живая и охлажденная рыба, рис, свекла, яблоки и апельсины – на 2-3,1 %. Минимальный набор продуктов питания в ноябре стоил 3681 рубль.

Что касается непродовольственных товаров, то они подорожали в целом в прошлом месяце на 0,7%, а с начала года – на 5,9%. Увеличились в цене детские варежки, зубная паста, стационарные телефоны, доски, металлочерепица, легковые автомобили иностранных марок (2,6-4,4%). И, наоборот, подешевела пена для бритья, рюмки, фужеры из стекла и электрочайники – от 1,2% до 1,3%.