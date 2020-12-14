Житель Воронежской области, пригласив домой мужчину, лишился мобильника и 900 рублей

Желание выпить не одному, а в какой ни есть компании, дорого обошлось 49-летнему жителю Таловой. Вечером он пригласил к себе домой первого попавшегося на улицу мужчину, который был не прочь заняться алкогольными возлияниями в тепле.

Увы, в гостях новый знакомец раздухарился и после "литры выпитой" толкнул хозяина квартиры как следует, забрал у него мобильник и 900 рублей и удалился. Разобиженный таким оборотом дел мужчина пошел в полицию.

Оперативники быстро напали на след преступника. Его задержали у одного из местных магазинов. 39-летний житель Таловой признался, что планировал продать сотовый телефон, а затем на эти деньги выпивать уже в одиночку.

По части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж" мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Пока же до суда его отпустили под подписку о невыезде.