Воронежец, хотевший продажной любви, лишился 69,5 тысяч рублей

Лучше все-таки пробовать знакомиться с женщинами бесплатно. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Необычное интернет-мошенничество произошло в воскресенье, 13 декабря в Советском районе. 25-летнему молодому человеку, живущему в многоэтажке на улице Молодогвардейцев, захотелось женской ласки, пусть даже и оплаченной. Он решил воспользоваться услугами "досугового" сайта.

На первый его звонок девушка ответила, что нужна предоплата в 1000 рублей. Деньги "клиент" перечислил. Далее аферисты поняли, что мужчина в таком состоянии может стать легкой добычей для дальнейшего выманивания его накоплений. Девушка сначала потребовала еще 2500 рублей. Затем она же сказала, что из-за неправильного перевода у них заблокировалась касса. И чтобы ее починить, надо еще 14800 рублей. Потом позвонил уже "сотрудник безопасности". Он под тем же предлогом потребовал еще денег. Так аферисты выцыганили 69,5 тысяч. После чего перестали отвечать на звонки. Тогда-то мужчина и понял, что остался и без денег, и без женского внимания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ«Мошенничество». Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 300 тысяч рублей. Если их, конечно, найдут.