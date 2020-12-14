Воронежские чиновники предупредили о новогодних проверках

Новый год придется встречать в масках. К сожалению, не в карнавальных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чиновникам в Воронежской области отдали распоряжение с предписанием контролировать праздничные мероприятия на длинных зимних выходных. Соответствующий документ подписал первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Попов.

Особое внимание обещают уделить торгово-развлекательным центрам и домам культуры. Очевидно, что проверять будут в первую очередь соблюдение масочного режима и социальной дистанции в 1,5 метра.

Штрафы за нарушение "ковидных" правил предусмотрены разные для ИП и для юрлиц. Индивидуальных предпринимателей могут заставить раскошелиться на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. А вот юридических лиц уже могут оштрафовать на 200 - 500 тысяч. Плюс есть еще один рычаг воздействия - закрытие заведения на срок до 90 суток.

Напомним, только за последнюю неделю с 4 по 11 декабря 39 нарушителей "ковидных" правил оштрафовали на 353 тысячи рублей.