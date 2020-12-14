Житель Нововоронежа заплатит 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Нововоронежский городской суд назначил штраф местному жителю за нарушение самоизоляции. Теперь ему предстоит заплатить в доход государства 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в суде 14 декабря.

Мужчина, зараженный коронавирусом, должен был находиться на принудительной изоляции. Ранее постановление об этом ему вынес главный санитарный врач города. Как показала проверка, дома он отсутствовал. О том, что он покидал помещение, рассказал также свидетель, который проживает с ним по соседству. Судом ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Напомним, нарушение режима самоизоляции больным коронавирусом влечет ответственность. Граждане могут заплатить от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. А должностные лица – от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей.